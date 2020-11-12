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Слава из НеАнгелов показала свой романтический ужин с любимым: хорошо смотритесь

Новина українською → Четверг 12 ноября 2020 10:42
Слава из НеАнгелов показала свой романтический ужин с любимым: хорошо смотритесь Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица опубликовал снимок в неожиданной компании

Слава Каминская из группы НеАнгелы давно интригует поклонников заявлениями о своем любимом мужчине. Уже не в одном интервью она рассказала о его лучших качествах и заботливом отношении к певице, а также добавляла – знакомить общественность со второй половинкой не будет и публично его показывать не намерена. Впрочем, Слава все же решила опубликовать снимок романтического ужина с любимым в Instagram.

На фото Слава в черном платье на тонких бретелях и с внушительным декольте запечатлена с ярким сценическим макияжем и бокалом вина в руке. На столе – недоеденный гамбургер и наггетсы с соусом, а рядом с ней разместился кавалер – красивый котик со светлой шерстью, который уж больно заглядывается на ужин певицы.

"Романтический ужин с любимым. Любимого арендовала, ужин готовила сама", - с юмором подписала забавный кадр звезда.

Слава из НеАнгелов показала свой романтический ужин с любимым: хорошо смотритесь

Слава показала, с кем разделила ужин (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники подхватили шутливый тон певицы и обратили особое внимание на ее пушистого компаньона.

  • Хороший любимый, главное - никогда и слова плохого не скажет
  • Хорошо смотритесь
  • Вы как всегда, юмор на высоте
  • Любимый очень милый
  • Самый честный и внимательный собеседник
  • Кажется, любимый заглядывается на Ваш ужин
  • Ужин сильной, независимой женщины
  • А любимый красив! Молчалив! Обаятелен! Ласков! О чем еще можно мечтать

Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов всколыхнула сеть нежным кадром с экс-партнером по проекту "Танцы со звездами 2020" Дмитрием Дикусаром.

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