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Слава из НеАнгелов удивила правдой о бывшем муже: он кардинально сменил профессию

Новина українською → Пятница 18 декабря 2020 09:57
Слава из НеАнгелов удивила правдой о бывшем муже: он кардинально сменил профессию Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Каминская из группы НеАнгелы скрывает личную жизнь и не намерена больше делать ее достоянием общественности. Певица два раза была замужем. О первом браке она практически не вспоминает. Евгений (так звали первого супруга звезды) был ее хорошим другом и искренее любил певицу. Так, пара расписалась в 2012 году, а через год их союз распался – певица влюбилась в другого и призналась мужу в этом честно. Тем ни менее, Слава и Женя остались в хороших отношениях. Так, певица решила рассказать о кардинальных переменах в жизни бывшего супруга-бизнесмена. Оказалось, что тот стал священнослужителем.

Артистка опубликовала в Instagram фото из киевского храма, на котором запечатлена на фоне иконостаса в с бывшим супругом в ризе священника.

Слава из НеАнгелов удивила правдой о бывшем муже: он кардинально сменил профессию

Первый муж Славы стал православным священником (фото: instagram.com/babaslavka)

"Мой бывший муж Евгений обрел новую роль — стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и впечатлена. Я впервые побывала на службе в этом месте, еще и в такой особенный день. Атмосфера невероятная, история Варвары — не укладывается в голове. Почитайте, если не знали, впечатляет. Спасибо за великодушный прием. А отцу Георгию — за экскурс в историю. Замечательный день был", - подписала кадр она.

Слава из НеАнгелов удивила правдой о бывшем муже: он кардинально сменил профессию

Бывший супруг певицы теперь священнослужитель в одном из киевских храмов ( instagram.com/babaslavka)

Напомним, что ранее Слава Каминская раззадорила сеть заявлениями о бывшем муже Эдгаре Каминском и рассказала об их нынешних отношениях, чем вызвала споры и разногласия среди подписчиков.

Также Слава из НеАнгелов высказалась о своих нынешних романтических отношениях и чувствах к новому избраннику.

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