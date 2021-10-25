Славия рассказала правду о разводе с DZIDZIO

Бракоразводный процесс мегапопулярного певца, детектива шоу "Маска" DZIDZIO и его бывшей жены Славии продолжается. Звездная пара никак не может распределить общее имущество. Но все происходит мирно.

Об этом сама Ярослава Притула (настоящее имя Славии) рассказала журналистам канала "Украина" на премьере фильма Михаила Хомы "Де гроші".

Девушка говорит, что с Михаилом они поддерживают дружеские отношения. И официально они до сих пор не разведены.

"Этап развода, раздел имущества продолжается. И у нас все происходит мирно, по-дружески и любя", - поделилась она.

Экс-жена DZIDZIO - Славия (фото: instagram.com/slavia_official)

Интересно, что экс-супруг лично не приглашал ее на премьеру своего фильма.

"Михаил всегда очень занят. Поэтому я знаю, куда звонить, у кого спрашивать. Своих надо всегда поддерживать. Я хочу, чтобы Михаил заработал деньги уже наконец на этом фильме. Потому что очень много сил он вкладывает в творчество. Он живет этим, не спит, не ест, бедный похудел, бегает здесь", - сказала Ярослава.

Славия на премьере фильма "Де гроші?" (фото: instagram.com/slavia_official)