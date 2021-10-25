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Славия рассказала правду о разводе с DZIDZIO

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Понедельник 25 октября 2021 18:20
Славия рассказала правду о разводе с DZIDZIO DZIDZIO и его уже экс-жена Славия (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Lite

Бракоразводный процесс мегапопулярного певца, детектива шоу "Маска" DZIDZIO и его бывшей жены Славии продолжается. Звездная пара никак не может распределить общее имущество. Но все происходит мирно.

Об этом сама Ярослава Притула (настоящее имя Славии) рассказала журналистам канала "Украина" на премьере фильма Михаила Хомы "Де гроші".

Девушка говорит, что с Михаилом они поддерживают дружеские отношения. И официально они до сих пор не разведены.

"Этап развода, раздел имущества продолжается. И у нас все происходит мирно, по-дружески и любя", - поделилась она.

Славия рассказала правду о разводе с DZIDZIOСлавия рассказала правду о разводе с DZIDZIOСлавия рассказала правду о разводе с DZIDZIOСлавия рассказала правду о разводе с DZIDZIOСлавия рассказала правду о разводе с DZIDZIOСлавия рассказала правду о разводе с DZIDZIO

Экс-жена DZIDZIO - Славия (фото: instagram.com/slavia_official)

Интересно, что экс-супруг лично не приглашал ее на премьеру своего фильма.

"Михаил всегда очень занят. Поэтому я знаю, куда звонить, у кого спрашивать. Своих надо всегда поддерживать. Я хочу, чтобы Михаил заработал деньги уже наконец на этом фильме. Потому что очень много сил он вкладывает в творчество. Он живет этим, не спит, не ест, бедный похудел, бегает здесь", - сказала Ярослава.

Славия рассказала правду о разводе с DZIDZIO

Славия на премьере фильма "Де гроші?" (фото: instagram.com/slavia_official)

Ранее мы писали, что DZIDZIO "откупился" от экс-жены квартирой в модном ЖК за 6 миллионов.

Напомним, на днях еще один звездный детектив "Маски" - Оля Полякова - рассказала о кризисе в отношениях с мужем-бизнесменом.

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