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Слепила из того, что было: Леся Никитюк показала фолловерам любимого мецената

Новина українською → Пятница 08 января 2021 16:17
Слепила из того, что было: Леся Никитюк показала фолловерам любимого мецената Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк недавно призналась, что живет с меценатом. Леся рассказала, что ее любимец получил крутую работу - и имеет все шансы стать настоящей звездой.

Правда, несмотря на это признание, Лесю все равно зазывают стать участницей шоу "Холостячка".

Все дело в том, что ни для кого не секрет: меценатом оказался ее пес Рафик. Именно с ним Леся устроила настоящие зимние развлечения: ведущая слепила милого снеговика.

Слепила из того, что было: Леся Никитюк показала фолловерам любимого мецената

Фолловеры оценили шутку Никитюк - и засыпали ее лайками и комментариями. Правда, они очень удивились, где Леся вообще нашла снег для своего творения. Но ответом вполне может стать подпись Никитюк к своему посту.

"Я тебя слепила из того, что было", - написала ведущая.

Снеговик быстро начал таять, так как на улице, видимо, плюсовая погода, что заметно и по наряду ведущей: в халате и с полотенцем на голове, только после душа, знаменитости явно не холодно на улице.

Слепила из того, что было: Леся Никитюк показала фолловерам любимого мецената

Белоснежный Рафик, который, как оказалось, скоро станет самым настоящим меценатом, тоже вышел развлечься со своей хозяйкой. Только песик не лепил снеговика, а вытащил себе нос-морковку Лесиного изваяния.

Леся Никитюк (фото, видео: instagram.com/lesia_nikituk/)

Напомним, что модница Леся Никитюк часто делится своими стильными луками в новых веща: то шубки, то джинсы, то платья. Недавно она продемонстрировала одну из самых трендовых частей гардероба. Пригодится холодной зимой каждой украинке!

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