Было до слез обидно: Jerry Heil сделала откровенное признание о детских комплексах

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) откровенно рассказала, что в детстве сильно стеснялась одной части своего тела и это очень мешало ей жить. Поэтому сейчас артистка решила быть более натуральной и призывает всех девушек избавляться от ненужных установок и комплексов.

Откровенным признанием, а также милым фото без капли макияжа на лице она поделилась на своей странице в Instagram .

Jerry Heil решила не использовать тональные средства (фото: instagram.com/thejerryheil)

По словам Jerry Heil, она стыдилась своих пальцев на ногах и потому не могла носить летом босоножки.

"Я все дитинство соромилася... великих пальців на ногах. Розумієте? це зараз смішно, а тоді було до слііііз обііідно, чого в усіх однокласниць ноги як ноги, а я не можу (звісно, я могла, але НЕ МОГЛА, Ю НОУ) одягнути босоніжки, бо ВСІ ДІЗНАЮТЬСЯ. І у кожного з нас він свій — Містер Міні Маразм. Зазвичай, починається історія з маминого необережного "В кого ти у нас така", з реклами воскових смужок для вусиків, які ти навіть не помічала до цього, а тепер увімкнула світло над дзеркалом — а під певним кутом пушок таки темний!" - честно рассказала артистка.

Осознав все это, 25-летняя исполнительница приняла решение отказаться от тональных средств на лице - даже на сцене. И если сначала все отнеслись с недоумением, то позже стали восхищаться ее "отважным решением" появляться на публике без макияжа.

Яна предложила своим подписчикам поделиться в комментариях, что им в себе не нравится, а она и другие пользователи сети попробуют их разубедить.