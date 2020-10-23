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До слез и расставания: жена Павлика заговорила о ревности и скандалах

Новина українською → Пятница 23 октября 2020 16:58
До слез и расставания: жена Павлика заговорила о ревности и скандалах Екатерина Репяхова и Виктор Павлик ( фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Lite

Екатерина Репяхова раскрыла детали начала романа с мужем

Виктор Павлик женился в четвертый раз в конце мая на своем концертом директоре Екатерине Репяховой. Пара планировала устроить летом пышную свадьбу, но в их планы вмешался каратин, поэтому торжество пришлось отменить. Кроме того, из жизни ушел сын певца после продолжительной борьбы со смертельной болезнью. Все это внесло коррективы в планы супругов. Так, жена артиста активно ведет соцсети и отвечает на вопросы любопытных поклонников.

На странице в Instagram она решила раскрыть детали личной жизни и рассказать подробности начала романа с мужем.

Девушка призналась, что бурно ссорилась с певцом, и они даже расходилась с ним.

"До слез было, до расставания было. Но очень давно – 2016/17 год", - вспомнила Екатерина.

До слез и расставания: жена Павлика заговорила о ревности и скандалах

фото: instagram.com/repyahovakate

Также она рассказала, что артист ревновал ее и даже показала, к кому. "Было, но очень давно. К этим двум красавчикам", - подписала интригующее фото Репяхова.

До слез и расставания: жена Павлика заговорила о ревности и скандалах

фото: instagram.com/repyahovakate

Также она поделилась деталями начала бурного романа с певцом. "Я пошла на концерт Мозгового 29 октября 2015. Увидела там Виктора Павлика. Через пару дней взяла билеты в Николаев. Просто нашла ближайший концерт по стране. 4 ноября 2015 мы уже познакомились. 6 ноября Виктор Павлик позвонил и пригласил меня на концерт KOZAK SYSTEM уже в Киеве. 7 взял меня с собой на работу – долго не думал", - раскрыла хронологию своего романа с артистом Екатерина.

До слез и расставания: жена Павлика заговорила о ревности и скандалах

До слез и расставания: жена Павлика заговорила о ревности и скандалах

До слез и расставания: жена Павлика заговорила о ревности и скандалах

До слез и расставания: жена Павлика заговорила о ревности и скандалах

фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова высказалась о своей внешности и важности красоты.

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