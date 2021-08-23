ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Слезы гордости за страну": Кравец, Горбунов, Подкопаева и Руслана расчувствовались на важном мероприятии

Новина українською →
Понедельник 23 августа 2021 14:39
"Слезы гордости за страну": Кравец, Горбунов, Подкопаева и Руслана расчувствовались на важном мероприятии Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Ольвия Агаркова

Сегодня, в понедельник, 23 августа Украина празднует День Национального Флага. Так, сине-желтые флаги развернули в более 30-ти странах мира, поздравив нашу страну со знаменательным праздником. К слову, сегодня также произошло значимое историческое событие – открытие Географического центра Украины.

Так, на знаковое для страны мероприятие приехали представители украинской культуры и шоу-бизнеса. Фотоподтверждение этому можно увидеть, к примеру, в Instagram Горбунова.

Юрий показал кадры, сделанные во время торжественной церемонии открітия Географического центра Украины, расположенного в Черкасской области. На групповом фото можно увидеть самого ведущего, первую леди "Квартала 95" Елену Кравец в розовом костюме, Руслану с украинским флагом на плечах и Лилию Подкопаеву в белоснежносм элегантном костюме.

"Сьогодні мали честь відкрити Географічний центр України і бути присутніми на піднятті Прапора України! З Днем Прапора,рідна країно!" - поздравил украинцев шоумен.

&quot;Слезы гордости за страну&quot;: Кравец, Горбунов, Подкопаева и Руслана расчувствовались на важном мероприятии

Украинские знаменитости открыли Географический центр Украины (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Елена Кравец показала в Stories больше снимков с мероприятия и поделилась своими впечатлениями, растрогавшись до слез.

"С Днем Флага тебя, родная земля!" - эмоционально подписала она кадр с присутствующими на торжественном мероприятии коллегами и друзьями.

Также актриса поделилась фото с ранней репетиции, где можно увидеть готовых к выступлению барабанщиков в форме. "6.15 утра. Репетиция торжественного открытия Географического центра Украины в Черкасской области", - написала она.

&quot;Слезы гордости за страну&quot;: Кравец, Горбунов, Подкопаева и Руслана расчувствовались на важном мероприятии

Елена Кравец показала репетицию к знаковому событию в истории Украины (фото: instagram.com/lennykravets)

"А потом было много солнца, стихов и, конечно, слез из-за чувства гордости за страну и трогательности момента", - призналась Кравец.

&quot;Слезы гордости за страну&quot;: Кравец, Горбунов, Подкопаева и Руслана расчувствовались на важном мероприятии

Елена не смогла сдержать слез на государственном мероприятии (фото: instagram.com/lennykravets)

Также Елена поделилась закулисным фото с Горбуновым и Подкопаевой. "Приятные встречи", - коротко подписала она расслабленный кадр с коллегами в гримерке.

&quot;Слезы гордости за страну&quot;: Кравец, Горбунов, Подкопаева и Руслана расчувствовались на важном мероприятии

Елена показала теплую встречу с Юрием и Лилией (фото: instagram.com/lennykravets)

Напомним, что ранее стало известно, как будет работать киевское метро в День Независимости Украины.

Читайте LITE в Google News
Юрий Горбунов Елена Кравец Лилия Подкопаева
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится график
В Киеве на День Независимости закроют несколько станций метро: как изменится график