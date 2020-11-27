Слезы обиды и 40 часов без сна: Димопулос поделилась откровениями о полуфинале "Танцев со звездами 2020"

Санта рассказала подробности сложного полуфинала

Санта Димопулос уверенно движется в сторону победы на "Танцах со звездами 2020" и не собирается сбавлять обороты, уступая первенство сильным конкуренткам. Знаменитость признается – с каждым эфиром ей все сложнее и сложнее. Но она сдаваться не намерена. И хоть в финал вышло три пары и никого не выгнали из шоу во время танцевального полуфинала, конкуренция стала еще более ощутимой и права на ошибку просто нет. Так, Санта традиционно решила поделиться инсайтами после воскресного выступления от 22 ноября и сделать личные признания.

Звезда не скрывает, что усталость дает о себе знать и резервные силы уже на исходе. Тем ни менее она испытывает глубокое чувство благодарности ко всем причастным к ее номеру, а также зрителям и поклонникам, домочадцам и творческой комманде проекта.

"Было очень тяжело, несмотря на то, что в этот вечер были и высокое напряжение, и крайняя степень усталости, и боль от травм, и слезы обиды, в следствии - выгорание – я очень благодарна. Благодарна своей семье, любимому мужу, детям, друзьям... Всем, кто нашел для меня теплые слова", – обратилась она.