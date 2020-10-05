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Слишком хороша: 47-летняя Кейт Бекинсейл поразила сеть молодым внешним видом

Новина українською → Понедельник 05 октября 2020 22:33
Слишком хороша: 47-летняя Кейт Бекинсейл поразила сеть молодым внешним видом Кейт Бекинсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)
Автор: Lite

Звезда выглядит просто роскошно

Кейт Бекинсейл опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором выглядит так молодо, что сеть ахнула. 47-летняя актриса делает очаровательное селфи. Забавным фото она решила продемонстрировать, в первую очередь, свое искрометное чувство юмора. "Я предпочитаю получать мировые новости через фильтр чужой бабушки, потому что в противном случае это чертовски много…", – писала звезда.

Но фанатов больше интересовал роскошный внешний вид голливудской красавицы. Ее сияющая кожа, свежий взгляд и пухлые губы заставили поклонников писать многочисленные комментарии. Кейт сделала высокий хвост и достаточно яркий макияж. А из одежды выбрала белую футболку и мини. Таким образом, ее стройные ноги также попали в кадр.

Слишком хороша: 47-летняя Кейт Бекинсейл поразила сеть молодым внешним видом

Новое фото Кейт (фото: instagram.com/katebeckinsale)

"Ты прекрасна", "Как ты можешь оставаться такой очаровательной", "Возможно, ты самая красивая женщина в мире", "Ты восхитительная кукла, аминь", "Можем ли мы пойти с тобой на свидание?", "Потрясающий, удивительный, восхитительный, идеальный, безупречный ангел. Я люблю ее", – не могут угомониться подписчики соблазнительной и вечно молодой звезды, армия которых все пополняется. Сейчас за обновлениями звезды следят уже около 4,5 миллионов человек.

Слишком хороша: 47-летняя Кейт Бекинсейл поразила сеть молодым внешним видомКейт Бекинсейл выглядит просто невероятно (фото: instagram.com/katebeckinsale)

К слову, звезда не только выглядит очень молодо, но и партнеров предпочитает таких же. Недавно сеть облетела новость, что актриса закрутила роман с 22-летним музыкантом.

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