Слишком хороша: Барбара Палвин очаровала сеть натуральной красотой
Барбара Палвин заворожила фанатов новым фото практически без макияжа. Она сделала пост о важности питьевой воды и инициативе Джорджио Армани Acqua For Life.
Но красота Барбары, разумеется, также не могла остаться без внимания.
Барбара Палвин позирует в белой футболке с надписью Acqua For Life, синий цвет которой прекрасно сочетается с голубыми глазами модели. Макияж ей сделали легкий и ненавязчивый, натуральные тона призваны были только усилить природную привлекательность девушки.
Барбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
"ACQUA EMPOWERS WOMEN. Вода и женщины связаны неразрывной связью, поскольку женщины часто несут основную ответственность за сбор воды. Каждый день женщины по всему миру тратят в общей сложности 200 миллионов часов на сбор воды. Поскольку сегодня Международный женский день, мы празднуем расширение прав и возможностей женщин и достижение женщинами независимости благодаря наличию чистой воды. За последние 11 лет инициатива Джорджио Армани Acqua For Life сосредоточилась на обеспечении всеобщего доступа к питьевой воды в маловодных регионах. Мы понимаем, что когда дома снабжены водой, женщины могут поддерживать крепкое здоровье, получать образование и делать малый бизнес... Это помогает им полностью раскрыть свой потенциал", - написала Палвин.
"Ты невероятная", "Слишком красивая", "Как можно быть такой идеальной", "Слишком хороша", - тут же взорвалась сеть в ответ.
Также мы писали о новом снимке со своим бойфрендом, которым поделилась Барбара Палвин.