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Слишком красива: юная дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото из постели

Новина українською → Великобритания, Вторник 19 января 2021 21:18
Слишком красива: юная дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото из постели Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Айрис Лоу вновь заставила говорить себе, запостив массу горячих фото. Девушка, которая недавно отметила свое 20-летие, позирует в своей постели, даже для отдыха подобрав романтичный и стильный лук. Она надела топ пастельного оттенка с цветочной вышивкой, а к нему подобрала массу золотых колец. Кажется, именно на них и своем новом ярком маникюре и решила сделать акцент наследница популярного голливудского красавца.

Волосы звезда рассыпаны по постели, на ее лице ни капли макияжа... Айрис выглядит свежей и соблазнительной. Чем в который раз заставила фанатов писать ей многочисленные комментарии.

Слишком красива: юная дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото из постелиСлишком красива: юная дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото из постелиСлишком красива: юная дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото из постелиСлишком красива: юная дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото из постелиСлишком красива: юная дочь Джуда Лоу засыпала сеть горячими фото из постелиАйрис Лоу в новом посте (фото: instagram.com/lirisaw)

"Ты такая красивая", "Настоящий ангел", "Восхитительная", "Удивительная", "Кто это? Я просто видел ее, пока спал", "Боже, какая милашка, я так хочу тебя обнять", - не могут налюбоваться фолловеры модели.

Напомним, Айрис Лоу - старшая дочь Джуда Лоу, которая живет с матерью Сэди Фрост в Лондоне. Красавица, которая унаследовала лучшие черты обоих родителей, уже делает успешные шаги в модельной карьере. Девушка принимала участие в съемках для многих известных брендов, включая Burberry и BVLGARI.

Ранее мы писали о самом популярном украшении зимы, которое обожает также и Айрис Лоу.

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