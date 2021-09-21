Слишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницей

Вчера Джиджи Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик отметили первый день рождения своей дочери. И если сама счастливая мамочка удержалась от праздничного поста, то ее младшая сестра не смогла.

"Поздравляю с днем рождения величайший подарок, которым когда-либо была благословлена наша семья… Я не знала, что мое сердце может быть настолько большим!!! Ты заставляешь меня улыбаться, когда мне грустно, и заставляешь плакать от счастья только потому, что ты жива. Мне не терпится увидеть, как ты превращаешься в самый совершенный образец из всех. @gigihadid @zayn, спасибо за моего лучшего друга навсегда", - написала Белла.

Белла Хадид с племянницей (фото: instagram.com/bellahadid)

На фото она показала массу фото малышки Хай, которой заботливая тетушка прикрыла личико стикером. Белла кормит девочку, нянчится с ней, играет и буквально не спускает с рук. Рядом на некоторых фото есть и Джиджи с Маликом.