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Слишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницей

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Нью-Йорк, Вторник 21 сентября 2021 21:25
Слишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницей Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Вчера Джиджи Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик отметили первый день рождения своей дочери. И если сама счастливая мамочка удержалась от праздничного поста, то ее младшая сестра не смогла.

В своем блоге Белла Хадид опубликовала трогательные семейные кадры, которые подписала развернуто и с любовью.

"Поздравляю с днем рождения величайший подарок, которым когда-либо была благословлена наша семья… Я не знала, что мое сердце может быть настолько большим!!! Ты заставляешь меня улыбаться, когда мне грустно, и заставляешь плакать от счастья только потому, что ты жива. Мне не терпится увидеть, как ты превращаешься в самый совершенный образец из всех. @gigihadid @zayn, спасибо за моего лучшего друга навсегда", - написала Белла.

Слишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницейСлишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницейСлишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницейСлишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницейСлишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницейСлишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницейСлишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницейСлишком мило! Белла Хадид показала редкие семейные фото с годовалой племянницей

Белла Хадид с племянницей (фото: instagram.com/bellahadid)

На фото она показала массу фото малышки Хай, которой заботливая тетушка прикрыла личико стикером. Белла кормит девочку, нянчится с ней, играет и буквально не спускает с рук. Рядом на некоторых фото есть и Джиджи с Маликом.

Фанаты засыпали семью поздравлениями и пожеланиями малышке всего самого лучшего. К слову, папа девочки также не сделал пост. Видимо, влюбленные решили оберегать личное пространство малышки.

Напомним, Джиджи и Зейн Малик стали родителями в прошлом году. Пара много раз расходилась и сходилась. Но теперь в семье царит гармония.

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