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Он невероятный! Ева Лонгория растрогала редким талантом 2-летнего сына

Новина українською → Четверг 24 декабря 2020 09:31
Он невероятный! Ева Лонгория растрогала редким талантом 2-летнего сына Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Ева Лонгория показала новое фото 2-летнего сына Санти, который в последнее время заметно подрос. Малыш очень активный и жизнерадостный, а потому не упускает возможности активно провести день. Но в этот раз он отправился не на прогулку или играть. Мальчик решил помочь звездной маме с готовкой.

На новом фото в блоге звезды Санти сидит за столом на своем кресле для кормления. Со скалкой в руках, раскатывая тесто с довольной улыбкой, он выглядит невероятно мило. На фоне видно, что взрослые затеяли на кухне приготовление массы блюд, а малышу отвели свое дело. И не зря! Он справился отлично.

Он невероятный! Ева Лонгория растрогала редким талантом 2-летнего сына
Санти растет талантливым (фото: instagram.com/evalongoria)

"Шеф Санти", - написала Ева под красочным и жизнерадостным фото. А в ответ получила множество комплиментов от фанатов. "Так мило", "Он так вырос! Какой красивый, счастливый мальчик", "Хорошенький", "Эта улыбка", "Абсолютно очаровательно!!! Шеф-повар в процессе приготовления!", "Вау, он невероятный", "Сладкий малыш", "Сияющая улыбка", "Милашка", "Он невероятный", - восхищаются они.

Ранее мы писали, что Ева Лонгория покорила сеть своей стройной фигурой в облегающем костюме для тренировок.

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