Слишком мило! Ева Лонгория растрогала семейным фото с мужем и сыном

Ева Лонгория обожает вести свой, с удовольствием показывая свои луки и рабочие проекты. Еще на странице звезды можно найти массу фото с крошкой-сыном .

Но настоящий подарок для ее фанатов - это общие и редкие семейные фото с любимым мужем и сыном.

Ева посвятила такому снимку новый пост. Все трое провели воскресенье весело и активно, устроив семейную прогулку. Ева и ее мужчины одеты в спортивные вещи: актриса в светлый костюм, Хосе Антонио - в темный, а малыша родители нарядили в милый костюм кирпичного оттенка.

Ева Лонгория с мужем и сыном (фото: instagram.com/evalongoria)

"Счастливое воскресенье", - написала Лонгория. А фанаты в ответ засыпали ее многочисленными приятными словами и комментариями. "Ты сделала мой день", "Это лучшее, что я видел", "Как приятно видеть вас видеть счастливыми", "Как же это мило", - пишут фолловеры Евы.