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Слишком мило: Кайли Дженнер растрогала сеть до слез заботой о ней 2-летней дочери

Новина українською → Пятница 02 октября 2020 20:28
Слишком мило: Кайли Дженнер растрогала сеть до слез заботой о ней 2-летней дочери Кайли Дженнер и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Ольга Турчаникова

Девочка растрогала сеть

Кайли Дженнер стала мамой 2 года назад, и все это время девушка не перестает восхищаться, как поменялась ее жизнь. Сторми сделала 23-летнюю миллиардершу, которая не может жить без светской жизни и бизнес-достижений, более спокойной, умиротворенной и счастливой. Что совершенно не удивительно после короткого ролика, который Кайли показала в своем блоге несколько часов назад.

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