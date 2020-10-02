Слишком мило: Кайли Дженнер растрогала сеть до слез заботой о ней 2-летней дочери
Кайли Дженнер и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)
Девочка растрогала сеть
Кайли Дженнер стала мамой 2 года назад, и все это время девушка не перестает восхищаться, как поменялась ее жизнь. Сторми сделала 23-летнюю миллиардершу, которая не может жить без светской жизни и бизнес-достижений, более спокойной, умиротворенной и счастливой. Что совершенно не удивительно после короткого ролика, который Кайли показала в своем блоге несколько часов назад.