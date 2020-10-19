Слишком мило! Мать Джиджи Хадид выложила в сеть новое фото внучки

Новорожденная малышка покорила сеть

Джиджи Хадид относится к тому типу знаменитостей, которые предпочитают скрывать личную жизнь от посторонних. О том, что она готовится стать мамой, фанаты узнали от инсайдеров. Весь период беременности популярная модель показывала в своем блоге только фото природы. А чтобы оповестить поклонников о рождении дочери, она запостила пару фото с малышкой, где ребенка практически почти не видно. Но мама модели, похоже, не такая скрытная.

Девочка покоряет сеть (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

Пока Джиджи и ее возлюбленный Зейн Малик радуются первым неделям своего родительства, исчезнув из соцсетей, Иоланда Хадид решила показать миру внучку. Мать знаменитой модели запостила фото, на котором держит крошечную ручку девочки. "Мое сердце становится все больше и больше от такой любви и радости. Эта маленькая девочка – ангел, посланный нам свыше. Спасибо маме и папе за то, что сделали меня бабушкой. Я ценю каждую минуту", – написала она под фото.

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/yolanda.hadid)

Фолловеры принялись хвалить малышку и поздравлять бабушку с новым периодом ее жизни. Также многие выразили надежду, что вскоре сама молодая мама покажет личико дочери. Впрочем, не исключено, что это скорее сделает Иоланда.

Напомним, младшая сестра модели – Белла Хадид – в последнее время просто засыпала сеть откровенными фото.