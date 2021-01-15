ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Слишком мило! Сальма Хайек показала редкое архивное фото с крошкой-дочерью

Новина українською → Париж, Пятница 15 января 2021 18:31
Слишком мило! Сальма Хайек показала редкое архивное фото с крошкой-дочерью Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек часто демонстрирует свои формы в облегающих нарядах. И редко - фото с семьей. Периодически на ее странице появляются снимки с любимым мужем Франсуа Анри-Пино, который сам не ведет никаких страниц в сети. А вот с дочкой Валентиной Паломой, которой уже исполнилось 13 лет, снимков и того меньше. Потому новый пост знойной актрисы стал настоящим подарком для всех ее поклонников.

Слишком мило! Сальма Хайек показала редкое архивное фото с крошкой-дочерью

Сальма с Валентиной (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма опубликовала фото с дочкой, которое было сделано давно. На нем счастливая мама отправилась с малышкой на прогулку. Обе одетые в стильные наряды, они весело шагают по улице. Сальма - в куртке и джинсах, которые дополнила шарфом в горошек и крупными солнцезащитными очками. А Валентина в коротком пуховике шоколадного цвета. Волосы девочке мама заплела в косички, которые скрепила яркими резинками.

Слишком мило! Сальма Хайек показала редкое архивное фото с крошкой-дочерью

Сальма с мужем и дочерью (фото: instagram.com/salmahayek)

"Старые добрые времена, когда я бегала со своей маленькой девочкой и без маски", - написала Хайек под жизнерадостным фото.

"Это очень мило", "Вау", "Она выглядит, как ты", "Невероятно трогательно", "Та красиво", "Ты выглядишь прекрасно", "Она выглядит точно, как ты, на этой картинке", "Твоя малышка реально выглядит, как ты. Мои поздравления", "Вау", "Мы все скучаем по этим временам", - принялись писать фанаты.

Ранее Сальма покорила сеть пышным бюстом в откровенном платье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Сальма Хайек актриса
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Это естественный процесс: Шмыгаль объяснил рост тарифов
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Это естественный процесс: Шмыгаль объяснил рост тарифов