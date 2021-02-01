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Стильная мамочка: Эмили Ратаковски взорвала сеть фото со своим малышом

Новина українською → США, Понедельник 01 февраля 2021 18:20
Стильная мамочка: Эмили Ратаковски взорвала сеть фото со своим малышом Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски нечасто радует своими streetstyle-образами, а они действительно стоят внимания. К примеру, один из последних ее луков - стильный и комфортный одновременно. Будущая мама надела черные легинсы, худи с принтом, а также объемную куртку черно-зеленого цвета, в которой уже как-то появлялась на людях и которая удачно скрыла ее фигуру от посторонних глаз. Дополнили ее аутфит горчичного оттенка вязаная шапка и белоснежные кроссовки. Из украшений девушка оставила свои любимые золотые серьги-хулахупы и обручальное кольцо.

Стильная мамочка: Эмили Ратаковски взорвала сеть фото со своим малышомСтильная мамочка: Эмили Ратаковски взорвала сеть фото со своим малышомСтильная мамочка: Эмили Ратаковски взорвала сеть фото со своим малышом
Эмили с Коломбо (фото: instagram.com/emrata)

В таком виде Эмили отправилась на прогулку со своим любимым псом Коломбо, которого часто называет сыном и малышом. Благодаря ему бизнесвумен не забывает о свежем вохдухе даже в холодное время года. Поклонники оценили любовь Ратаковски к животным, а также ее умение одеться стильно и уместно. "Твой сын стал таким большим", "Малыш просто чудо", - восхищаются они.

Интересно, что некоторые подписчицы заподозрили неладное, предположив, что модель и бизнесвумен уже родила. Так, поза Эмили, которая уже на последних неделях беременности, показалась им странной. "Но как ты сейчас сидишь на корточках, а ты примерно такая же беременная, как и я??? Мое тело никогда не могло", "Как ты так сидишь, будучи беременной?", - пишут поклонницы. "Не знаю", - ответила Ратаковски, добавив смеющийся эмодзи.

Ранее Эмили Ратаковски примерила соблазнительный образ, показав животик.

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