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Слишком мило: Юлия Санина поделилась трогательным снимком с мужем и сыном

Новина українською → Четверг 22 октября 2020 15:31
Слишком мило: Юлия Санина поделилась трогательным снимком с мужем и сыном Юлия Санина (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Певица поделилась личным фото

Юлия Санина не так часто делится с поклонниками семейными снимками, певица больше любит держать фолловеров в курсе своих творческих дел, например, как она "рвет" танцпол на шоу "Танцы со звездами 2020".

Но на этот Юлия в своем Instagram показала трогательное семейное фото с мужем и подросшим сыном. На черно-белом снимке вся семья смотрит в кадр, супруг Саниной, продюсер The Hardkiss Валерий Бебко, улыбается, а вот у сыночка Дани серьезное лицо.

Слишком мило: Юлия Санина поделилась трогательным снимком с мужем и сыномЮлия и ее семейная поддержка (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Вижу их сейчас так мало, но за это время они успевают меня восстановить и отпустить снова в бой. Потерпите еще немножко, родные, я вам все верну сторицей, - написала Юлия в описании к фото.

"Даня растёт разбивателем женских сердец", "Ещё немножко, мама победит на Танцах и вернётся домой", "Сыночек - копия папа. Красивая семья!", - тут же стали комментировать поклонники Саниной.

Напомним, на днях еще одна счастливая мама украинского шоу-бизнеса Илона Гвоздева показала трогательное фото крошки-сына с дочуркой.

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