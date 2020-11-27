Слишком мило: жена Брюса Уиллиса показала редкое семейное фото с мужем и детьми

Семья отметила День благодарения

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг в честь Дня благодарения порадовали фанатов семейным фото с детьми. Нужно признать, что это действительно редкость на странице нынешней супруги Крепкого Орешка. Как известно, он с удовольствием позирует на снимках бывшей жены Деми Мур в компании старших детей. Чем просто сбивал с толку поклонников. Теперь же все стало на свои места.



Брюс с женой и детьми (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

На очаровательном общем фото Эмма и Брюс нежно целуются, обнимая детей. Все четверо отправились на прогулку в лес, а потому одеты комфортно. Образы всех членов семьи составили кэжуал-вещи: джинсы, рубашки и кеды. "Если вы не можете быть с теми, кого любите, любите тех, с кем вы. Мы желаем вам благополучного и счастливого Дня благодарения", - написала Эмма.

Трогательный снимок набрал массу лайков и приятных комментариев. "Прекрасная семья", "Прекрасно сказано", "Люблю вас, ребята", "Счастья вашей семье, прекрасная пара", "Прекрасный снимок", "Так прекрасно", "Просто прекрасно", - такими словами отметили пост преданные поклонники голливудского актера и британской актрисы и модели.

Напомним, ранее Деми Мур покорила сеть своим цветущим внешним видом.