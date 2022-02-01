ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Слишком много фотошопа: француженки не оценили идеальную внешность 52-летней Дженнифер Лопес

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 16:16
Слишком много фотошопа: француженки не оценили идеальную внешность 52-летней Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек регулярно становятся объектом папарацци, стоит им выйти на улицу. В этот раз пара отправилась на романтический ужин в один из ресторанов Беверли-Хиллз. И разумеется, показала трендовый образ.

52-летняя звезда, которая славится своей безупречной фигурой, вновь выбрала смелый образ. Его составили черный жакет, надетый на полупрозрачный топ, а также яркая юбка миди из коллекции Roberto Cavalli Pre-Fall 2022. Завершали лук сумка Hermès и ботильоны на платформе со шнуровкой.

Певица в который раз доказала, что выглядит превосходно даже на случайных фото.

К слову, недавно звезда украсила новую обложку Elle Франция, посвященную женщинам за 50. Джей Ло появилась в объективе Памелы Хансон, примерив стильные образы от таких модных домов, как Alaïa, David Koma и Dolce & Gabbana.

Но к сожалению, целевая аудитория не оценила новую фотосессию. Дело в том, что многие фолловеры посчитали фото слишком отретушированными. К тому же не все женщины выглядят так же, отметили читательницы. "Столько пластики, столько фотошопа…", "Ее вообще не узнать", "Она не имеет ничего общего с красотой француженок после 50", – пишут возмущенные француженки.

Ранее мы писали, что ugly shoes внолвь на пике попялярности.

А также, что Рианна беременна первенцем.

Читайте LITE в Google News
Модные тренды Шоу-бизнес
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
"Это ужасно, так не должно быть!" Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска
"Это ужасно, так не должно быть!" Огневич пришла в ужас из-за условий в аэропорту Ивано-Франковска