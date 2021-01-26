Слишком сладко: Ким Кардашьян позирует в испачканном тортом мини-платье

С тех пор как стало известно о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста, 40-летняя бизнесвумен и дня не оставляла своих фанатов без горячего контента. Бизнесвумен показывает провокационные образы в облегающих нарядах, делает откровенные селфи в своей ванной, а также публикует редкие фото из личного архива. Несколько часов назад она выложила в сеть новое доказательство того, что она "самая горячая женщина на планете", какой считают ее 200 миллионов подписчиков.

Ким зажигает (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким позирует в светло-сером мини-платье, которое отлично гармонирует с ее смуглой загорелой кожей. Безупречный макияж и укладка стали удачным дополнением к ее образу - по всей видимости, Кардашьян устроила очередную вечеринку со своими многочисленными друзьями. Пикантная изюминка кадра в том, что Ким сидит рядом с пирогом, и ее волосы, руки, ноги и платье испачканы кремом.

"Не будь грязнулей", - написала она под фото, кокетничая со своими поклонниками. Они отреагировали на такое соблазнительное фото весьма бурно, написав, что Ким становится с каждым днем все более красивой и горячей. "Черт", "Я голоден", "Моя королева", "Могу ли я отведать твоего торта, пожалуйста?", "Это я продолжаю делать вид, что все в порядке и мне не нужна помощь, - не уступают звезде в остроумии верные поклонники.

Ранее стало известно, по какой причине решили развестись Ким Кардашьян и Канье Уэст.