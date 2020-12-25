Слизано у Саниной: Настя Каменских шокировала фанатов новой прической

Настя Каменских недавно удивила поклонников выбором еды в ресторане - певица, которая учит правильному питанию, запостила селфи с аппетитной пиццей. Неужели Каменских тоже устраивает себе дни, когда можно есть абсолютно все?

На этот раз певица шокировала своих фанатов своим внешним видом. Она запостила снимки с длинными косами-дредами вместо привычной укладки. Фанаты признались, что любят кудри певицы, а этот образ им напомнил финалистку "Танцев со звездами" Юлию Санину.

"Зачіска схожа, як в Саніної в кліпі "Кобра", "Настя, твоя фишка - это кудряшки, а это слизано у Саниной, не в обиду", - написали поклонники.

Трансформация Каменских (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Мое постоянство - в постоянных трансформациях. В познании себя и своих граней, открытости ко всему новому! Или даже в перестановке дома или смене прически! Ведь новый опыт и новые впечатления очень вдохновляют!, - написала певица.

Она добавила, что каждый день мы можем пробовать что-то новое и открывать для себя все больше и больше мира снаружи и внутри нас!

"А вообще, просто хотела показать вам свою новую прическу!", - завершила высказывание певица.

Напомним, недавно Настя Каменских и Потап порадовали своих поклонников снимком с пробежки на природе. Она в спортивном костюме и шапке собственного производства, он - на фоне в прыжке в ярких оранжевых кроссовках.