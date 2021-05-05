Я была сломлена: Анджелина Джоли рассказала о кризисе после развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались уже много лет назад, но отголоски нелегкого расставания все еще звучат в поступках их речах. В одном из последних интервью актриса призналась, что она чувствовала себя сломленной. И хотя она не сказала, почему и когда, все стало ясно из контекста.

Джоли дала комментарий по поводу своей новой роли в фильме "Те, кто желает мне смерти", признавшись, что она стала для нее целительной.

45-летняя Анджелина Джоли играет парашютистку Ханну, которая находится в тяжелом психическом состоянии после трагедии на работе. Женщина мучается чувством вины, но постепенно обретает силы и становится на ноги. Эта история близка самой Анджелине, которая переживала нечто подобное не раз в своей жизни.

"У всех нас бывают периоды в жизни, когда мы чувствуем себя разбитыми, и у меня так было. Были моменты, которые заставили меня почувствовать себя... вы знаете, трудно говорить об этом слишком подробно, но просто подавленной или сломленной", - сказала Джоли.

Расставание Анджелины Джоли и Брэда Питта было нелегким (фото: Getty Images)

По словам Джоли, она буквально восстановилась вместе со своей героиней: "Меня привлекают люди, которые пережили нечто тяжелое, что сломило их, но затем они находят свой путь вперед и преодолевают это. Как актрисе, мне очень нравится играть таких людей. Моя героиня меня исцеляла, потому что ты просто разбиваешься вдребезги, а потом снова встаешь", - подытожила Анджелина.

Также актриса добавила несколько ободряющих слов для всех, кто испытывает нечто подобное: "Но у вас есть возможность справиться, и я призываю любого сделать это. Вы не киноактер, но неважно. Пойдите куда-нибудь, загляните в себя. Попробуйте что-то, чего вы никогда не делали, и попытайтесь заново открыть эту силу внутри себя", - говорит Анджелина.