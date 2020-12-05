Словно 17-летняя девчонка! Смелая Леся Никитюк кардинально сменили имидж

Ведущая предстала перед поклонниками в новом образе

Леся Никитюк не часто решается на эксперименты с внешностью, но любые перемены приветствуются ее поклонниками и находят у них моментальный отклик. Как-то ведущая выкрасила волосы в розовый цвет и как-то время ходила в таком имидже. Сейчас перемены также коснулись прически теледивы, а именно – длины волос. Так, она воспользовалась услугами парикмахера-стилиста и нарастила локоны, и теперь они достигают талии. Фото в новом имидже Леди Ле поделилась на странице в Instagram.

Ведущая позирует в нежной розовой укороченной кофточке с длинным рукавом и дополнила образ светло-голубыми джинсами высокой посадки.

"Я сделала ребрендинг. Но хочу сказать, что новогодняя ночь в Украине будет и мы ее снимаем", – поделилась Леди Ле. "Хорошо с длинными?" - поинтересовалась она.

Леся Никитюк нарастила волосы (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Я сначала подумала, что это какая-то девушка возраста 17 лет. Не более", - призналась одна из поклонниц ведущей.

Леся Никитюк похвасталась новой прической (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Красавица в любом образе", - оставила комплимент для Леси фитнес-тренер и ведущая Марина Узелкова. "Ох и ах", – восхитился популярный певец Артем Пивоваров. И его мнение разделила интернет-общественность.

Рапунцель распустила волосы

Очень идет

Вау! Как красиво

Как Барби. Очень красиво

Очень красиво и очень женственно

Восхитительно! Вам очень идет, Леся

Красотка! Очень круто

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала, как носить яркую трендовую верхнюю одежду.