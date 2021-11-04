"Словно 18-летняя": Каменских в крошечных шортиках покорила внешним видом среди пальм

Настя Каменских радует поклонников интересным и горячим контентом в соцсетях. Певица является еще и популярным блогером, а также уверенно покоряет TikTok. К слову, ее муж Потап как-то даже в шутку пожаловался на жизнь с заядлой тиктокершой, которая постоянно снимает себя, куда бы они не пошли. А еще артистка обожает формат "воркейшн", когда можно легко совмещать работу и отдых.

Так, Настя вылетела в Шарм-эль-Шейх, о чем тут же сообщила поклонникам, показав первые эффектные фото из Египта в Instagram.

Настя позирует на фоне колон и пальм в черных коротких рваных джинсовых шортах с высокой посадкой – талию она подчеркнула широким поясом. Девушка выбрала черную футболку с крупным принтом и белые стильные высокие кросовки. Расслабленный повседневный образ звезды довершила ее любимая небольшая сумока-круассан от PRADA. Она предпочла легкий макияж и укладку с эффектом влажных волос. Настя Каменских показала расслабленный эффектный образ (фото: instagram.com/kamenskux) Настя показала оттенки своего настроения на парочке эффектных эмоциональных снимков и сорвала овации поклонников. Многие из них отметили, то на фото Настя выглядит словно 18-летняя девчонка. Лучезарная

Такая милаха, девчуля 18 лет

Помолодела

Обаятельная красотка

Это не ножки, это волшебство!

Ты супер

А тут Настя худенькая

Шикарная Настя

Непревзойденная