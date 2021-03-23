Словно девчонка: 45-летняя Риз Уизерспун в легком платье восхитила стройной фигурой

Риз Уизерспун на днях отметила свое 45-летие, но выглядит по-прежнему невероятно молодо. Новые фото главной блондинки Голливуда вызвали фурор среди ее фанатов.

Видео и фото Риз запостила на своей странице в Instagram в честь праздника.

Сначала Риз Уизерспун показала новое фото, на котором предстала в легком цветастом платьице, которое подчеркнуло стройную фигуру звезды. Актриса дополнила его мелкими золотыми украшениями, а также укладкой со структурными прядями и освежающим лицо макияжем. В руках она держит букет цветов и выглядит невероятно юной.

Риз Уизерспун все так же хороша (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Позже Риз опубликовала также ролик, где предстала в другом платье, тоже цветастом и летнем. Она заплела волосы в косы, макияж сделала практически не заметный. И потому выглядела еще более юной.

Риз Уизерспун отметила 45-летие (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Еще один год вокруг солнца! Спасибо всем за замечательные поздравления с днем рождения! Чувствую себя очень благословенной и счастливой", - написала звезда. А вответ услышала массу комплиментов своей вечно молодой внешности.