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Словно девчонка: 53-летняя Николь Кидман восхитила молодым внешним видом

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США, Понедельник 24 мая 2021 22:21
Словно девчонка: 53-летняя Николь Кидман восхитила молодым внешним видом Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: Lite

Николь Кидман - одна из самых популярных в мире голливудских актрис - восхитила новым роскошным образом. Он сделал ее милой и трогательной, "убавив" ей зрительно пару десятков лет. Молодой внешний вид звезды покорил фанатов.

Снимок актрисы появился в ее блоге сети Instagram.

Николь Кидман позирует в крошечном мини-платье с кружевными оборками на груди и пышной юбкой. Дополнили лук фиолетовые босоножки на шпильках. Воздушный легкий наряд сделал стройную фигуру 53-летней актрисы просто совершенной: тонкие руки, осиная талия и точеные ноги… Кажется, Николь не только не меняется с годами, а даже становится еще более красивой. Свою роль сыграли также свежие краски в макияже и безупречная укладка.

"Лавандовые вибрации", - написала голливудская красавица под фото. А поклонники не пожалели комплиментов в ответ. "Какая же ты хорошенькая", "Лавандовый - точно твой цвет", "Любовь", "Восхитительна", "Прекрасна", "Николь, твои лавандовые вибрации такие же красивые, как и ты", "Ты прекрасна", "Икона", "Удивительная", - не могут остановиться фанаты.

Словно девчонка: 53-летняя Николь Кидман восхитила молодым внешним видомНиколь Кидман в новом образе (фото: instagram.com/nicolekidman)

Ранее Николь похвасталась стройной фигурой в откровенном топе.

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