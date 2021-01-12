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Словно две сестры: Лобода поразила сеть снимкам в купальниках с красавицей-мамой

Новина українською → Вторник 12 января 2021 09:59
Словно две сестры: Лобода поразила сеть снимкам в купальниках с красавицей-мамой Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Светлана Лобода в честь новогодних праздников балует своих фолловеров шквалом семейных фото. Сначала она показала своих малышек в стильных пижамах в ожидании рождественского чуда.

Девочки уже совсем большие и скоро составят конкуренцию маме по количеству лайков под фото с их аутфитами.

Но и это еще не все! Певица отправилась на отдых со своей мамой - и восхитила сеть в купальниках. Стройные блондинки в черных солнечных очках лежат на траве и наслаждаются солнцем прямо посреди зимы.

Но больше всего поклонников поразил великолепный вид мамы певицы - они засыпали ее комплиментами и попросили певицу почаще показывать своих родных, ведь это так увлекательно!

Словно две сестры: Лобода поразила сеть снимкам в купальниках с красавицей-мамой"На отдыхе с мамулей. Люблю, когда вся семья в сборе, - написала Светлана, - Январь - месяц, который я всегда посвящаю семье. Чистые, сильные эмоции . Безусловная любовь".

  • Обе красотки
  • Ох, красавицы
  • Если бы комментарий не прочитала, решила бы, что это сестра! Мамочка молодая какая!
  • Прекрасные
  • Красивые!

Словно две сестры: Лобода поразила сеть снимкам в купальниках с красавицей-мамой

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, Светлана Лобода вдохновляет своих поклонников не только песнями, но и чувством стиля. Недавно она показала новый стильный лук и призналась, что считает моду способом повысить уверенность в себе.

Светлана позирует в высоких стильных черных сапогах на каблуке и белом жакете, а сверху звезда накинула длинное пальто белого цвета. Пробуем повторить образ.

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