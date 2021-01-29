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Словно мальчишка: победитель "Холостячки" устроил зимние забавы с сыном Мишиной

Новина українською → Пятница 29 января 2021 18:58
Словно мальчишка: победитель "Холостячки" устроил зимние забавы с сыном Мишиной Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Lite

Александр Эллерт и Ксения Мишина съехались на третий день после окончания съемок проекта Холостячка – так им нетерпелось побыть наедине и насладиться счастьем без камер и посторонних глаз! Так, пара проживает вместе с сыном актрисы, Платоном. Мальчик сразу нашел общий язык с избранником мамы. К слову, у Эллерта от первого брака имеется дочь Эля, которая проживет с мамой, но папа регулярно общается с любимой девочкой. Так, Алекандр показал, как веселится на улице вместе с Платном – рядом с мальчиком он сам вспомнил детство и зимние забавы.

В Instagram-Stories Александр опубликовал видео с его участием, снятое Платоном. В ролике мужчина съезжает с крутой горки, а мальчик за кадром комментирует его действия. В конце видео Эллерт встает, но не держится на ногах и падает, а Платан восклицает: "Ну, сейчас ударится! Ну, на тебе! Как обычно, вот".

Судя по подписям, избраннику Ксении очень понравились зимние катания, ведь он оставил хэштег горка кайф. Также Алексндр задался серьезным вопросом.

"Так. Есть вопрос. Только что малой тут бегал один и собирался ехать, я ему говорю: "Будешь ехать, не ударься об бордюр, парнишка. Это все: я старый уже?" – с улыбкой поинтересовался он.

Также Эллерт научил поклонников особенностям наречия своего родного городка в Донецкой области Харцызска.

Напомним, что ранее Александр Эллерт ответил на пикантные вопросы об отношениях с Ксенией Мишиной и раскрыл некоторые интимные детали.

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