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Словно Моника Беллуччи: Маша Ефросинина восхитила мастер-классом по эффектному мейкапу

Новина українською → Среда 14 октября 2020 18:45
Словно Моника Беллуччи: Маша Ефросинина восхитила мастер-классом по эффектному мейкапу Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая детально показала, как ей делают макияж

Маша Ефросинина пленяет поклонников своим вкусом, чувством стиля и утонченностью. Ведущая признается, что никогда не прибегала к помощи пластических хирургов, при этом она выглядит просто потрясающе. Теледива уверяет, что ее цветущий внешний вид – это результат правильного питания, грамотного ухода за собой и своевременного детокса организма. Маша недавно вернулась из медицинского комплекса-курорта, где проходила полную комплексную чистку. Она опубликовала в Instagram зрелищное видео, на котором показала, как поэтапно ей делают макияж.

В ролике на лицо ведущей выравнивают с помощью тона, затем наносят корректор под глаза, корректируют форму бровей, делают красивые ровные стрелки на веке и красят губы помадой нежного бежево-розового оттенка. В конце видео Маша предстала со свежим эффектным мейкапом и легкой улыбкой, подмигнув поклонникам.

"Возвращаюсь в свою реальность", - подписала на английском ролик Маша.

Подписчики теледивы завалили ее комплиментами и даже сравнили с Моникой Беллуччи.

  • Сейчас очень похожа на Монику Беллуччи. Очень красиво
  • Нереально красивая. Мой любимый мейкап и Вы в нем невероятная
  • Вы очень красивая женщина
  • Богиня
  • Несколько раз пересмотрела, завораживает
  • Волшебное видео
  • Шикарная женщина. Восхищаюсь
  • А можно туториал мейка? Ну или хотя бы фото поближе! Очень
  • Мария, какая Вы красивая, идеальные скулы, губы, глаза, подбородок, чистая и ровная кожа, волосы. Выглядите сногсшибательно и со вкусом, лучше и моложе, чем я Вас помню, эдак, 15 лет назад
  • Вы шикарная женщина! Очень красиво

Напомним, что ранее Маша Ефросинина рассказала историю из детства, которая помогла ей добиться успеха.

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