Я словно наркоманка: Илона Гвоздева показала свой первый танец после рождения сына Доминика

Илона Гвоздева показала, как вернулась в зал после рождения сына

Илона Гвоздева - дважды мама: хореографа подрастает дочь Рия, а недавно звезда "Танцев со звездами" родила сына, которого назвали Доминик. Так что о танцах на какое-то время пришлось забыть, посвятив всю себя материнству.

И вот Илона поделилась с фолловерами неожиданным постом: звезда в отличной форме танцует страстный танец в короткой красном платье в зале. Кажется, Илона вернулась к любимому делу спустя месяц после рождения сына.

Илона Гвоздева скучала по танцам (instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Мой первый танец после родов. Как же скучала я за этим кайфом, эмоциями, движением. Конечно, быть мамой это такое счастье и каждая женщина, я считаю, должна прежде всего состоятся как мама, а после уже карьера и так далее, но...

Когда я танцую - я живу, я свободна, я говорю со всем миром на языке тела, каждая клеточка дышит и пронизывает до костей, что аж мурашки по коже. В очередной раз убеждаюсь, что я выбрала верный путь в жизни, верную профессию, от которой в восторге, я - словно наркоманка", - написала Илона.

Напомним, Илона Гвоздева дала ценный совет мамочкам и призналась, что она "была просто "салагой" при первой беременности": не стоит повторять эти ошибки.