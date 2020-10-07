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Словно персик: Эшли Грэм восхитила аппетитной фигурой на горячих фото с тренировки

Новина українською → Среда 07 октября 2020 20:32
Словно персик: Эшли Грэм восхитила аппетитной фигурой на горячих фото с тренировки Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Lite

Звезда упорно трудится над фигурой

Эшли Грэм вновь заставила сеть говорить о себе. Но если в прошлый раз 32-летняя модель сделала упор на том, что ее фигура хороша, даже несмотря на целлюлит, то теперь пошла в противоположном направлении. Пышнотелая красавица приняла участие в челлендже, который призван вернуть ее тело к совершенным параметрам. Эшли показала серию кадров на коврике, где упорно выполняет упражнения.

Словно персик: Эшли Грэм восхитила аппетитной фигурой на горячих фото с тренировкиСловно персик: Эшли Грэм восхитила аппетитной фигурой на горячих фото с тренировкиСловно персик: Эшли Грэм восхитила аппетитной фигурой на горячих фото с тренировкиЭшли на тренировке (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грэм примерила для тренировки одежду, которая подчеркнула ее выдающиеся формы и в то же время не мешала спорту. Светло-серые легинсы, а также свободная майка персикового оттенка отлично сочетались и сделали образ "сочным" и жизнерадостным. Дополнили наряд белые кроссовки с зелеными деталями. В завершение лука Эшли сделала высокий хвост, а также легкий макияж. Нужно ли говорить, что у армии фанатов популярной модели просто перехватило дыхание от восторга?

"Я люблю тебя, ты мое вдохновение", "Ты выглядишь потрясающе", "Ты просто невероятная, Эшли", "Да, девочка!", "Потрясающая малышка", "Супер", "Спасибо, Эшли, что вдохновляешь других пышнотелых девушек, которые чувствуют неуверенность в себе"...

Напомним, ранее Эшли показала свои лучшие выходы на подиум, чем также невероятно вдохновила фанатов.

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