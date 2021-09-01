Словно старшая сестра: Риз Уизерспун восхитила красотой на фото с подросшими детьми

Риз Уизерспун часто балует фанатов трогательными семейными фото. Не так давно она продемонстрировала, какой красивой, несмотря на зрелый возраст, остается ее мама . Чем невероятно восхитила фанатов.

Риз в черном стильном платье с рукавами-фонариками и вся в драгоценных украшениях сидит посередине. А по бокам от нее расположились 21-летняя Ава и 17-летний Дикон Риз Филлипп. Ребята одеты менее торжественно: девушка - в сером свитшоте, а парень - в белой футболке и бейсболке. Все трое выглядят такими похожими, что поклонники звездной блондинки не смогли молчать.

Риз Уизерспун с детьми от первого брака (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

"Ты выглядишь, как их сестра", - написала Синди Кроуфорд. "Действительно, буквально сестра", "Если бы я не знала, что ты их мама, я бы подумала, что вы тройняшки", "Ты невероятная", "Красавцы", "Больше похожа на их сестру", "Да, ты счастливица. Но и они тоже", - не умолкает сеть.