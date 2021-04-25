Было очень сложно: Настя Каменских сделала трогательное признание о маме

Настя Каменских радует поклонников выходами новых захватывающих эпизодов реалити "Девочки рулят", где показывает как отдыхает с подругами и мамой Лидией петровной в Мексике. К слову, в пятом выпуске порадовать жену решил Потап – он прилетел к любимой без предупреждения в Тулум и сделал ей сюрприз, не обошлось без сцены ревности. Настя в интервью Кате Осадчей решила признаться, как ей отдыхалось и работалось в Мексике, а также сделала трогательное признание о маме.

В программы "Светская жизнь" в YouTube появилось видео, где певица раскрыла подробности своего путешествия.

После смерти папы Алексея Иосифовича, которого не стало в январе, Насти и ее маме было очень тяжело – это стало толчком для кардинальных перемен.

"Мексика невероятная. Горячая, жгучая. Это была настоящая перезагрузка. Моей маме, как никому надо было куда-то поехать. Она не могла находиться тут", - пояснила Настя.

Поездка перевернула восприятие певицы и помогла ей посмотреть на свою мама по-другому.

"Я на нее посмотрела не как на маму, а как на подружку, на молодую девушку, которая училась жить без отца. Это для нее был глоток свежего воздуха. Ей было сложно, но мне с ней очень кайфово, она такая смешная, у нее столько приколов. Я называю ее Лидией Петросяновной", – призналась артистка.

Катя поделилась наблюдением, что Настя часто обращается к маме по имени. Звезда решила объясниться.

"Она у меня очень красивая и молодая. Я хочу, чтобы она чувствовала себя девочкой. Мне это кажется таким прикольным. Я ей горю "котик", "солнышко". Я с ней общаюсь как с подругой", – призналась Настя.