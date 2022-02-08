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Слухи: Том Холланд и Зендая купили особняк

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Вторник 08 февраля 2022 08:07
Слухи: Том Холланд и Зендая купили особняк Похоже Зендая и Том Холлан решили вывести свои отношения на новый уровень (фото: Getty)
Автор: Сергей Кулик

Звездные партнеры по фильму "Человек-паук" и влюбленные в реальной жизни Зендая и Том вместе купили свой первый дом в Великобритании.

Согласно изданию Mirror, недвижимость находится на юго-западе Лондона, в четырех милях от родного города британского актера, Кингстона-апон-Темс. Говорят, что в настоящее время особняк находится на реконструкции.

Сообщается, что дом стоит примерно 4,1 миллиона долларов. В нем шесть спален, а также тренажерный зал, кинотеатр и "мужская берлога". Сообщается, что Холланд также планирует установить высокотехнологичную систему безопасности и "8-футовые (2.4 метра) стальные ворота безопасности на подъездной дорожке", чтобы никто не вторгся в их частную жизнь.

"Они на седьмом небе от счастья от своего первого совместного дома. Они очень любят друг друга и хотели, чтобы их первый дом был в Лондоне, где вырос Том. Все в восторге от них", - сообщает инсайдер.

Актерам сейчас по 25 лет, впервые они встретились на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Но только в сентябре 2021 года они публично подтвердили свои отношения. С тех пор Том и Зендая часто появляются вместе на красной дорожке и за её пределами.

Совсем недавно же недавно, во время посещения родителей Холланда, они также забрали ключи от своего нового особняка.

Ранее мы писали о том, что Зендая снялась в соблазнительной фотосессии в стиле ретро

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