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Слухи про Макса Барских и российскую певицу подтвердились: всплыло видео

Новина українською → Киев, Воскресенье 28 февраля 2021 17:12
Слухи про Макса Барских и российскую певицу подтвердились: всплыло видео Макс Барских написал песню с Zivert (коллаж Lite)
Автор: Lite

Украинский певец, кумир молодежи Макс Барских и российская исполнительница Zivert уже в этом году выпустят совместную композицию. Потенциальный хит получил название "Bestseller".

Об этом свидетельствуют студийные ролики, опубликованные артистами в социальных сетях.

Таким образом, один из самых популярных и востребованных украинских поп-звезд Макс Барских и 30-летняя Юлия Зиверт, прославившаяся после выхода песен "Beverly Hills" и "Life", подтвердили догадки своих поклонников о предстоящем дуэте.

На видео видно, как Макс и команда российской звезды в домашней студии скрупулезно работают над звуком: перебирают тонны сэмплов, записывают голос и ищут подходящее настроение. Такой педантичный, перфекционистский подход к творчеству и любовь к ретровейву - именно то, что роднит двух суперзвезд современной поп-музыки. Поэтому выпуск совместного трека был всего лишь вопросом времени.

Макс Барских и Юлия Зиверт вместе работают над треком "Bestseller"

Дата релиза песни пока остается в тайне. Но известно, что релиз запланирован уже на эту весну.

Фанаты артистов пришли в восторг от такой новости.

  • Круто. Честно говоря, давно жду этот дуэт. Еще не слышал, но для меня это лучший дуэт этого года!
  • Не может быть! Два шикарных исполнителя в дуэте. Это моя мечта. Жду с нетерпением новый хит. Надеюсь, что это будет бомба!
  • Зиверт недавно полюбила, а Макса уже давно! Поэтому, если будет дуэт, для меня это однозначно бомба!
  • Однозначно будет крутой дуэт: оба талантливые, харизматичные. Жду с нетерпением
  • Обожаю современных этих исполнителей! Вы - лучшие! Очень интересно послушать! Спасибо за мелодизм ваших песен!
  • Очень жду! Два шикарных исполнителя в одной песне! Очень горячая коллаборация!
  • Круто наблюдать, как создаются хиты. Побольше таких видосов снимайте, ребята. Мегадуэт!

Слухи про Макса Барских и российскую певицу подтвердились: всплыло видео

Zivert (фото: instagram.com/_zivert)

Кстати, недавно Оля Полякова помогла дочери кардинально сменить внешность.

Также читайте о том, как Полякова в микрошортах и кожаных сапогах-чулках взбудоражила сеть фото с дочкой в кроп-топе.

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