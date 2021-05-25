Слушайте самый поэтичный музыкальный альбом года в Украине

Но "Стежкою" музыканты превзошли даже сами себя. И вместо музыкального альбома презентуют сборник песен по аналогии с классической литературы.

"Стежка" – сборник выданных синглов и нескольких новых творений Фиолет. Она стала для группы песенным итогом года жизни в карантине. И в таком инновационном формате наилучшим образом проявился талант Сергея Мартынюка, фронтмена и автора текстов группы, который к тому же еще и писатель. На данный момент он выпустил романы "Рок-н-ролл", "Капітан Смуток" и поэтический сборник "Реп’яхи".

"Стежка", как и книга, имеет собственную обложку, пролог и эпилог. И без исключения каждая ее песня является отдельным произведением-откровением, что порождает интимный диалог автора со слушателем.

В "Слово даю" Сергей делится воспоминаниями о знаковых момента детства и взросления. В "Бро, твори добро" - реакциями на сложное политическое настоящее. В "Пахнеш щастям" - новогодней чилл-историей о годе жизни в масках, когда спасают только самые близкие и вера в свое ремесло. В "Зовсім не боляче" - наиболее сокровенным...

А одноименный заглавный трек сборника стал для Сергея даже пророческим.

"Первые строчки "Стежки" родились в позапрошлом году в Барселоне. За это время в моей жизни изменилось немало и "Стежка" стала своеобразным символом тех перемен, попыткой отпустить прошлое и двигаться дальше. В ней много ностальгии, самоисповедальности, тоскливые нотки эрха - китайской скрипки и условный вайб поп-музыки 90-х. "Стежкою" я учусь отпускать мучительное прошлое и с искренним оптимизмом смотреть в будущее", - объясняет автор.