Смелая мамочка: Эшли Грэм взорвала сеть новым откровенным фото

Звезда вновь взялась за старое

Эшли Грэм обожает быть откровенной во всех смыслах. Девушка любит демонстрировать свое тело без фотошопа. Ее смелые снимки с целлюлитом и растяжками вдохновляют женщин всех комплекций любить свое тело. Также модель старается прививать поклонникам любовь к максимально природному материнству.

Эшли считает, что женщины не должны скрывать всю правду за красивыми картинками, стараясь показывать жизнь такой как она есть. В свое время она успела рассказать, что ее тело долго восстанавливалось после родов, поделившись многими интимными подробностями. Ребенка также она считает необходимым кормить в любом удобном месте, не стесняясь. Однажды она откачивала молоко прямо в такси: видео процесса молодая мамочка выложила в сеть.

Новое фото Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Недавно Грэм отметила 9 месяцев своему сыну Айзеку. Модель была в восторге от такой даты, отметив, что теперь малыш находится уже "9 месяцев снаружи после 9 месяцев внутри". В честь такого события Эшли нашла архивное фото, сделанное сразу после родов. Новорожденный сын пышнотелой красавицы очаровал фанатов. Многие отметили, что ребенок растет не по дням, а по часам.

Эшли с сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)

Но несмотря на это, а также уже прохладную погоду, мама не отказалась от своих привычек. Эшли вновь выложила в сеть снимок, на котором она кормит сына грудью в кафе на свежем воздухе. Модель одета по-осеннему: на ней кожаная курточка и брюки. Ребенка она также одела достаточно тепло. "Кормление стоя теперь в моде, мой большой мальчик! Он не ходит, а везде ползает и подтягивается!", – поделилась она подробностями из жизни малыша. Поклонники остались в восторге, похвалив Эшли за смелость.

Напомним, ранее Эшли показала, как ей удалось восстановить фигуру после родов.