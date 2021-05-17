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Смелая Могилевская в ярком платье нарвалась на критику в сети: "очень полнит"

Новина українською →
Понедельник 17 мая 2021 13:35
Смелая Могилевская в ярком платье нарвалась на критику в сети: "очень полнит" Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Наталья Могилевская на днях шокировала неожиданным цветом волос – она показала зеленые локоны и испугала поклонников! Оказалось, что смена образа – явление временное и вызванно съемками в новом клипе. А уже на дорожке премии Viva! Awards, которая состоялась в воскресенье, 16 мая, Наталья появилась в образе блодинки, да еще и в ярком платье сочного оранжевого оттенка.

Фото и видео с мероприятия появились на странице звезды в Instagram.

"Я вернулась в свой родной цвет. Это первый сюрприз грядущей работы!" – призналась в камеру счастливая и улыбчивая певица.

Также она покрасовалась на красной дорожке в оригинальном длинном платье с разрезом яркого цвета. Объемные рукава-буфы, шлейф, внушительный вырез в областидекольте и огромный бант на талии стали экстрваанными деталями образа для светского выхода. Наталья дополнила лук колье и цепочками с камнями, а также блестящим чоекром. Обувь – изящные серебрянные босоножки.

Могилевская позировала перед объективами фотографов в компании других звездных гостей, в частности, Екатерины Кухар.

"Как вам новое платье? VIVA прошла прекрасно! Это был красивый вечер", - поделилась впечатлениями звезда.

Смелая Могилевская в ярком платье нарвалась на критику в сети: &quot;очень полнит&quot;

Смелая Могилевская в ярком платье нарвалась на критику в сети: &quot;очень полнит&quot;

Смелая Могилевская в ярком платье нарвалась на критику в сети: &quot;очень полнит&quot;

Смелая Могилевская в ярком платье нарвалась на критику в сети: &quot;очень полнит&quot;

Наталья в ярком платье разделила поклонников на два лагеря (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Мнения поклонников разделились. Многие из них отметили, что наряд не идет Наталье и полнит ее.

  • Не самый удачный Ваш образ. Цвет красивый, но оно очень сильно Вас полнит
  • Неудачный фасон и неудачный цвет для красной дорожки. Избыток украшений
  • Наталья, вы прекрасны, и выглядите супер, но платье на самом деле очень полнит
  • Наташа, вы прекрасны, но как мне кажется ,или платье полнит, или вам надо похудеть
  • Фасон и цвет платья не твой, извини
  • Огненная леди
  • Какой красивый цвет, как он вам идет. Вы просто прелесть

Напомним, что ранее Наталья Могилевская заинтриговала пикантным фото и показала пышный бюст вблизи.

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