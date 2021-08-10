Смелая Никитюк в облегающем платье отправилась на "свидание" с Роналду: "стою и жду"

Неугомонная Леся Никитюк не сидит на месте - после отдыха в Черногории она провела время с семьей на Днестре , а сейчас и вовсе укатила в Европу.

Леди Ле позирует на террасе с шикарныи видом на горы и океан. Она подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем ярко-салатового цвета с глубоким декольте и разрезом на бедре. Волосы Леся собрала в элегантный пучок, который украсила модрым трендом этого сезона - цветным платком. Не забыла она и про красивый макияж.

Леся Никитюк подчеркнула пышный бюст тесным платьем на отдыхе в Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда пошутила, что так старалась ради встречи со знаменитым футболистом Криштиану Роналду, который родом с Мадейры и нережко там бывает.

"Как только узнала, что Криштиану Роналду днями будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду", - с юмором написала Никитюк.

Подписчики оценили образ и чувство юмора Леси, а некоторые отметили, что уже видели такое платье на другой телеведущей - Лилии Ребрик.