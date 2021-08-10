ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Смелая Никитюк в облегающем платье отправилась на "свидание" с Роналду: "стою и жду"

Новина українською →
Мадейра, Португалия, Вторник 10 августа 2021 10:37
Смелая Никитюк в облегающем платье отправилась на "свидание" с Роналду: "стою и жду" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Неугомонная Леся Никитюк не сидит на месте - после отдыха в Черногории она провела время с семьей на Днестре, а сейчас и вовсе укатила в Европу.

В своем Instagram телеведущая поделилась яркими фото, сделанными на португальском острове Мадейра.

Леди Ле позирует на террасе с шикарныи видом на горы и океан. Она подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем ярко-салатового цвета с глубоким декольте и разрезом на бедре. Волосы Леся собрала в элегантный пучок, который украсила модрым трендом этого сезона - цветным платком. Не забыла она и про красивый макияж.

Смелая Никитюк в облегающем платье отправилась на &quot;свидание&quot; с Роналду: &quot;стою и жду&quot;Смелая Никитюк в облегающем платье отправилась на &quot;свидание&quot; с Роналду: &quot;стою и жду&quot;

Леся Никитюк подчеркнула пышный бюст тесным платьем на отдыхе в Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Звезда пошутила, что так старалась ради встречи со знаменитым футболистом Криштиану Роналду, который родом с Мадейры и нережко там бывает.

"Как только узнала, что Криштиану Роналду днями будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду", - с юмором написала Никитюк.

Подписчики оценили образ и чувство юмора Леси, а некоторые отметили, что уже видели такое платье на другой телеведущей - Лилии Ребрик.

  • А Кріштіану Роналду, як иільки дізнався, що там буде Леся, полетів в Мексику
  • Леся, Вам сукня в грудях не тисне?
  • Рєбят, хтось бачив когось краще за Лесю? От і я ні..
  • Сукня як у Лілії Ребрик і точно така ж резинка на волоссі
  • Помним Вашу любовь к Криштиану ещё со времён Орла и Решки
  • Ты очаровательная
  • Это он должен ждать тебя и радоваться, что увидит!!!
  • Шикарна
  • Десь такий образ бачила вже. Сукня і пов'язка точно така сама у Лілі Ребрик.
  • Сукня супер, як і Леся!!!
  • Красуня

Напомним, ранее Леся Никитюк шутливо рассказала о сложном расставании с любимым.

Читайте LITE в Google News
Леся Никитюк телеведущая
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Жуткие грозы, мокрый снег и сильная жара: синоптики напугали прогнозом погоды
Жуткие грозы, мокрый снег и сильная жара: синоптики напугали прогнозом погоды