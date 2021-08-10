Смелая Никитюк в облегающем платье отправилась на "свидание" с Роналду: "стою и жду"
Неугомонная Леся Никитюк не сидит на месте - после отдыха в Черногории она провела время с семьей на Днестре, а сейчас и вовсе укатила в Европу.
В своем Instagram телеведущая поделилась яркими фото, сделанными на португальском острове Мадейра.
Леди Ле позирует на террасе с шикарныи видом на горы и океан. Она подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем ярко-салатового цвета с глубоким декольте и разрезом на бедре. Волосы Леся собрала в элегантный пучок, который украсила модрым трендом этого сезона - цветным платком. Не забыла она и про красивый макияж.
Леся Никитюк подчеркнула пышный бюст тесным платьем на отдыхе в Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Звезда пошутила, что так старалась ради встречи со знаменитым футболистом Криштиану Роналду, который родом с Мадейры и нережко там бывает.
"Как только узнала, что Криштиану Роналду днями будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду", - с юмором написала Никитюк.
Подписчики оценили образ и чувство юмора Леси, а некоторые отметили, что уже видели такое платье на другой телеведущей - Лилии Ребрик.
- А Кріштіану Роналду, як иільки дізнався, що там буде Леся, полетів в Мексику
- Леся, Вам сукня в грудях не тисне?
- Рєбят, хтось бачив когось краще за Лесю? От і я ні..
- Сукня як у Лілії Ребрик і точно така ж резинка на волоссі
- Помним Вашу любовь к Криштиану ещё со времён Орла и Решки
- Ты очаровательная
- Это он должен ждать тебя и радоваться, что увидит!!!
- Шикарна
- Десь такий образ бачила вже. Сукня і пов'язка точно така сама у Лілі Ребрик.
- Сукня супер, як і Леся!!!
- Красуня
Напомним, ранее Леся Никитюк шутливо рассказала о сложном расставании с любимым.