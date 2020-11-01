Смешно и страшно: Светлана Тарабарова умилила фанатов снимком сыночка

Певица показала ежедневный макияж ребенка

Светлана Тарабарова, которая недавно стала мамой во второй раз, погрузилась в материнство с головой, но не забывает радовать своих фанатов снимками идеальной семьи. Сейчас она вместе с супругом и продюсером Алексеем Бондарем воспитывают сына Ивана и дочь Марию - Тарабарова показывает, как проходят дни у ее веселой большой семьи.

А на днях Светлана показала снимок своего малыша - и, судя по нему, у Тарабаровой все - как у людей. Мальчуган весь испачкался ужином - и весело смеется в камеру, ведь теперь его маме тоже будет чем заняться, отмывать его! К счастью, Светлана воспринимает все с юмором - и над таким поведения маленького Ивана просто пошутила, мол, зачем макияж на Хэллоуин?

"Не знаю чому всі нафарбувались - у нас такі “мейки” кожного вечора! Happy Halloween!", - смеется певица.

Светлана Тарабарова показала макияж сына (фото: instagram.com/tarabarova/)

"Ахах, як же це смішно і страшно", "Классный мейк на Hellovin", "Миленький", "У нас такое не только вечером, в особенности - если что-то шоколадное", "Гарнюний", - порадовались фанаты тому, какой милый и смешной у Тарабаровой подрастает сын.

Напомним, недавно Светалана порадовала фанатов своего микроблога трогательными снимками в "беременных" аутфитах. Светлана предложила фолловерам выбрать, какой из нарядов лучше: черное платье, льняной комфортный комбинезон, трендовый белый костюм или обтягивающее бежевое платье с горчичным пиджаком. Спойлер: во всех она смотрится просто отлично!