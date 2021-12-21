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Я смирилась: Ксения Мишина заговорила о серьезных переменах и сделала признание

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 13:47
Я смирилась: Ксения Мишина заговорила о серьезных переменах и сделала признание Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Styler

Ксения Мишина держит поклонников в курсе не только перемен в личной жизни, ведь она рассталась с победителм "Холостчки" Александром Эллертом, но и рассказывает о своем пути в професии, пережитых трудностях, проблемах и их решении делиться личной жизненной философей и отношением к жизни.

В преддверии Нового года актриса решила подсвести своеобразные итоги и рассказать в Instagram об изменениях, которые с ней произошли.

Она показала расслабленное фото у украшеной небольшой елки. В руках актриса держит телефон и задумчиво смотрит вдаль.

Я смирилась: Ксения Мишина заговорила о серьезных переменах и сделала признание

Ксения Мишина поделилась итогами года (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения отметила, что ее год был настолько насыщен событиями, что ей показалось – прошло все пять.

"Год был сложным, скажу честно, но и мое восприятие изменилось. "Сложно" уже не кажется мне "плохо". Я смирилась с тем, что жизнь может быть такой шероховатой, с совершенно разным, иногда эпичным рельефом", - отметила экс-холостячка.

Также она сообщила о судьбоносных решениях, перевернувших ее жизнь, которые стали знаковыми.

Я смирилась: Ксения Мишина заговорила о серьезных переменах и сделала признание
⠀Ксения рассказала о личных выводах (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"В этом году было несколько важных решений. О чем-то вы уже знаете, о чем-то я скоро расскажу! Что-то я сделала для себя, а что-то и для других женщин… В самые сложные моменты я находила опору в очень простых вещах", - призналась звезда.

Ксения заявила, что успела глубже узнать и полюбить себя, стала больше делать того, что ее вдохновляет и окрыляет.

"В новом году у меня начнется потрясающий проект для меня любимой", - заинтриговала Мишина, выйдя в сторис.

Поклонники оставили немало комплиментов для актрисы, теплых пожеланий и слов в ее адрес.

Напомним, что ранее Ксения Мишина сделала признание о своей внешности и переменах, связанных с ней.

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