Не смогла пережить измены: жена Сергея Бабкина вновь ошарашила семейными тайнами

Жена Сергея Бабкина, Снежана Бабкина, недавно шокировала признанием о многочисленных изменах мужа . Тогда ее откровения всколыхнули всю сеть. Паре удалось преодолеть кризис в отношениях и остаться вместе, а прожитая ситуация их многому научила. Снежана решила поделиться личным опытом и рассказала еще несколько сокровенных историй о себе и своей семье.

На странице в Instagram актриса показала романтическое фото с мужем – она запечатлена в легком коротком платье в объятиях Сергея.

Мудрая Снежана считает, что из любой ситуации можно извлечь что-то очень ценное и полезное для себя, способствующее росту и развитию. Если правильно прожить испытание то, по словам жены музыканта, можно "освободить свою скрытую силу".

Она поделилась личными историями своей семьи и высказалась о проблемах в первом и втором браках.

"Убегая от боли, не прорабатывая ее, накапливается еще большая боль, болезни, неудачи, разочарования..! Так случилось со мной. Мой папа ушел от нас, когда мне было 3 года. Или мама его "ушла", потому что не смогла пережить Измены! Мой первый муж уехал работать летом на Казантип, вернулся и я все поняла.. Измена.. Мой второй муж не стал исключением", - поделилась личным Снежана.

Снежана раскрыла семейные тайны (фото: instagram.com.snezhana babkina)

Она начала задавать вопросы: за что ей все это? Несколько месяцев потребовалось на поиск ответов.

"Когда ты спрашиваешь - За что? Почему так произошло? - это о прошлом! Прошлое ты можешь потрогать? Нет. Значит- прошлое не существует. Все это только в твоей голове! Задавай вопрос: для чего? Для чего мне этот опыт? – спросила я. "Чтобы развязать СВОЙ УЗЕЛ" - пришел женщине ответ.

Так начался ее путь от полнейшей обиды и разочарования до полного принятия и прощения.

Тогда Снежана не занималась ни йогой, ни медетациями, у нее не было ни специальных книг, ни доступа к тренингам, но преобладало огромное желание перемен и готовность к ним.

"Мы с СБ кардинально изменили свои жизни, свои взгляды, свои убеждения, свои привычки! Остался ли осадок? Вообще нет! Да! Такое возможно! Я с улыбкой вспоминаю этот трэш и чувствую такую гордость за нас", - отметила она.