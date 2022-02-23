ru ua
Ср, 23 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не смогли сопротивляться притяжению: стали известны подробности нового романа Илона Маска

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 14:39
Не смогли сопротивляться притяжению: стали известны подробности нового романа Илона Маска Илон Маск нашел любовь (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Турчаникова

Илон Маск нашел новую любовь, девушкой миллиардера стала актриса из Австралии Наташа Бассетт.

Инсайдер рассекретил новые подробности романа знаменитостей. Илон расстался с женой, певицей Граймс, еще осенью 2021 года, через несколько месяцев после рождения их сына.

Как пишет Hollywoodlife, "Маск встретил Наташу вскоре после разрыва с Граймс, но это была случайность. Оба не хотели ничего серьезного, но не смогли игнорировать невероятную химию между ними".

Не смогли сопротивляться притяжению: стали известны подробности нового романа Илона Маска

Илон и Наташа не смогли сопротивляться притяжению (фото: Getty Images, коллаж Lite)

По словам инсайдера, сейчас Наташа и Илон все больше сближаются, актриса сопровождала предпринимателя в рабочую поездку в Остин. Пара успела провести вместе каникулы, Илон даже успел познакомить Наташу со своей мамой.

Одна черта особенно привлекает Илона в Наташе: ее ум и эрудиция.

Сейчас пара не стремится выставить свои отношения напоказ, но и не скрывает их, просто наслаждаясь тем, что между ними происходит.

Раньше мы писали, кто такая Наташа Бассетт, новая любовь Илона Маска.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес
STYLER
Начало марта 2022 обогатит эти знаки Зодиака: найдите себя среди денежных везунчиков
Начало марта 2022 обогатит эти знаки Зодиака: найдите себя среди денежных везунчиков