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Смотреть в одну сторону: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек для прогулки случайно выбрали похожие наряды

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Четверг 16 декабря 2021 17:27
Смотреть в одну сторону: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек для прогулки случайно выбрали похожие наряды Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Когда слухи о воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека только появились, певица не раз "попадалась" на том, что носит вещи своего бойфренда.

А после оглашения миру о своем романе влюбленные продолжают демонстрировать парные луки, что только подтверждает гармонию в их союзе и умение мыслить в одном направлении.

В этот раз Дженнифер и Бен показались на улице, одетые в одной цветовой гамме. Они отправились на студию, где Бен принял участие в съемках шоу "Jimmy Kimmel Live!", а Дженнифер пошла его поддержать.

Лопес выбрала бледно-голубое пальто, серый свитер крупной вязки и джинсы с высокой талией, дополненные бежевым ремнем. Завершили лук такого же оттенка шарф, а также ботильоны на высоких шпильках. Бен был в голубой рубашке, бежевом пальто и темно-синих брюках.

К слову, недавно Бен признался, что был очень несчастлив в предыдущем союзе. И именно с этим состоянием связывает пристрастие к алкоголю. В сети на актера обрушилась критика за такое высказываение. И он поспешил оправдаться, что его слова вырваны из контекста, и он очень уважает Дженнифер Гарнер.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес поддержала свеого любимого на премьере его нового фильма "Нежный бар".

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