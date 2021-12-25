Снегурочка – бомба: Каменских в экстремальном кожаном мини вызвала фурор в сети
Настя Каменских в предвкушении Нового года. Певица успела украсить свой дом и даже составила список полезных подарков, которым поделилась с поклонниками. Настал черед праздничной фотосессии!
В Instagram-аккаунте она разместила результаты эффектного новогоднего фотосета.
Настя расположилась на диване в новогодних интерьерах и среди праздничного убранства. Она позирует в ультракоротком кожаном платье кремово-бежевого оттенка, надела гетры в тон и набросила на плечи теплый и уютный свитер молочного оттенка.
Настя Каменских покорила соблазнительным образом (фото: instagram.com/kamenskux)
Звезда собрала кудрявые волосы в высокий хвост и отдала предпочтение золотым украшениям.
"Конец декабря - это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязанные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда. Которое вот-вот случится. Ведь когда, как не в канун Нового Года и Рождества", - поделилась своим приподнятым настроением певица.
Поклонники пришли в восторг от соблазнительного и женственного образа Насти.
- Очень красивые фотки, с такой прической совсем другая,образ – огонь
- Сексуальная и очень красивая
- Какая же вы красивая
- Снегурочка – бомба
- Ты прекрасна
- Такая невероятная
- Прекрасная леди
- Очень красивая, яркая!
- Повезло, Потапу
- Классная!
Напомним, что Настя Каменских появилась на съемках популярного шоу в ярко-красном платье и лаковых ботфортах с непривычной прической.