Снегурочка – бомба: Каменских в экстремальном кожаном мини вызвала фурор в сети

Настя Каменских в предвкушении Нового года. Певица успела украсить свой дом и даже составила список полезных подарков , которым поделилась с поклонниками. Настал черед праздничной фотосессии!

Настя расположилась на диване в новогодних интерьерах и среди праздничного убранства. Она позирует в ультракоротком кожаном платье кремово-бежевого оттенка, надела гетры в тон и набросила на плечи теплый и уютный свитер молочного оттенка.

Настя Каменских покорила соблазнительным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Звезда собрала кудрявые волосы в высокий хвост и отдала предпочтение золотым украшениям.

"Конец декабря - это постоянное ощущение праздника. Уютные вечера, вязанные вещи, поиски подарков, радость каждому красивому снегопаду будто впервые. И тихое предвкушение чуда. Которое вот-вот случится. Ведь когда, как не в канун Нового Года и Рождества", - поделилась своим приподнятым настроением певица.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительного и женственного образа Насти.