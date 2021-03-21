ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Снимали вместе квартиру: знакомая Кароль рассказала, какая она соседка

Новина українською → Киев, Воскресенье 21 марта 2021 11:48
Снимали вместе квартиру: знакомая Кароль рассказала, какая она соседка Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Хореограф и танцовщица Яна Заец, которая принимала участие в "Танцах со звездами" вместе с Иракли Макацария, поделилась неожиданными воспоминаниями о Тине Кароль. Оказывается, в студенческие времена девушки вместе снимали квартиру в Киеве.

Об этом Яна рассказала в третьем эпизоде шоу пародий "Липсинк баттл", куда пришла поддержать своего бывшего партнера по танцам Иракли. Кароль же является ведущей проекта.

Заец поведала о том, какой Кароль была соседкой и сколько она обычно спала. По словам хореографа, уже тогда певица очень много работала.

"Я знаю Тину такой, какой никто никогда не видел и не знает. Это человек, который не спал, не ел. Этот человек писал музыку постоянно. Я помню, как в три часа ночи будила, говорила: "Послушай, пожалуйста, я написала". Это Тина писала песни. Она спала по два - три часа. Это человек, который жил и хотел стать артисткой. Я только хочу сказать, что сейчас мало артистов, которые вот так работают, как работала Тина Кароль", - рассказала Яна.

Снимали вместе квартиру: знакомая Кароль рассказала, какая она соседка

Яна Заец на Танцах со звездами (фото: instagram.com/zlayazaya_official)

В свою очередь, Тина вспомнила, что у Яны всегда был "офигенный пресс".

Напомним, в последнее время у всех на слуху скандал между Тиной Кароль и Олей Поляковой. Так, недавно Полякова со сцены потроллила Кароль и в шутку заявила, что та ее укусила.

При этом Суперблондинка заверила, что Тина не обиделась и вскоре они будут общаться и дружить как ни в чем не бывало.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Тина Кароль певец
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украине взлетит цена на главный базовый продукт: прогноз экономиста
В Украине взлетит цена на главный базовый продукт: прогноз экономиста