Снимаю маски: Могилевская впервые раскрыла правду о своем происхождении

Наталья Могилевская умеет заставить говорить о себе. Чего стояло ее эффектное появление на светском мероприятии в ярком платье цвета апельсина, которое обсуждала вся сеть! Артистка отличается огненным темпераментом, и, как оказалось, это не просто так!

В интервью Кате Осадчей в рамках программы " Светская жизнь " она заявила, что у нее имеются болгарские корни – ранее звезда нигде не афишировала эту информацию о себе.

"Я всегда стеснялась своего происхождения. Всегда хотела быть скандинавской стильной блондинкой. Прохладной, мудрой, интеллигентной, но я страстная брюнетка. Я болгарка наполовину, моя мама – болгарка. Можна считать, что я впервые в жизни снимаю маски", - заявила певица.

Наталья выпустила горячий клип на песню "До дна". Как призналась певица, во время съемок она «едва избежала удара ножом в сердце». Впрочем, артистка согласна с утверждением о том, как на экране, так и в жизни, мужчина должен ее либо отанно любить, либо умереть.

Также в преддверии летнего сезона звезда объявила войну лишним кило и даже запустила марафон похудения.

Наталья собралась активно худеть к лету

"Я очень хочу похудеть. Я действительно набрала во время локдауна лишний вес", - призналась певица и заявила, что намерена худеть вместе со всей страной. "Это действительно мотивация. Любовь поклонников мне поможет!" - убеждена Могилевская.

Так, Наталья с грустью отмечает, что ей придется летом отказаться от фруктов. "После трех только клубничку", - кокетливо уточнила певица.