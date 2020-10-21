Не собираюсь ни с кем утверждать: Остапчук после свадьбы высказался об экс-супруге

Ведущий и его жена ответили на острые вопросы личного характера

Владимир Остапчук и его жена Кристина отправились в мини-свадебное путешествие в турецкий Бодрум, где замечательно провели 4 дня. Супруги с удовольствием делились фото и видео медового месяца, а также выкроили время ответить на вопросы любопытных пользователей Instagram.

Так, кто-то из подписчиков поинтересовался, почему Владимир демонстрирует свое личное счастье на публику, уточнив, что его экс-супруге Елене Войченко подобные действия могут причинять душевную боль.

"Я благодарен экс-супруге за опыт и прекрасных деток, но! Свое счастье и отношение к жизни я не собираюсь ни с кем утверждать, так же как и любой другой человек", - написал ведущий.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Жена Владимира, Кристина, также ответила на вопросы подписчиков и прокомментировала свое отношение к детям избранника от первого брака и отреагировала на критические выпады в свой адрес.

Кристина подтвердила, что знакома с дочерью и сыном супруга, а также заверила, что ждет их в гости.

Фото:instagram.com/kristygor

Кроме того, жена шоумена не смогла обойти вниманием выпад в свой адрес, когда кто-то из подписчиков заметил: мужчина всегда будет любить мать своих первых детей, а она лишь источник острых ощущений и интрига.

"Любит, но развелся? Любит, но живет с другой (насильно, наверное), приколдовала, заворожила. Любит одну, женится на другой? Что у вас в голове? И если я интрига, то уж очень дорого обхожусь", - парировала Кристина.

Фото:instagram.com/kristygor

Напомним, что ранее Владимир Остапчук ответил на вопрос о беременности своей второй супруги Кристины.